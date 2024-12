Fedez prende inaspettatamente le parti di Tony Effe. Nonostante i loro rapporti segnati dai recenti gossip e dai dissing, il rapper ha scelto di schierarsi in favore del collega, escluso dal concerto di Capodanno a Roma.

Nell’ultima puntata del suo podcast, con ospite il rapper Simba La Rue, Fedez ha parlato anche del recente episodio che ha visto coinvolto Tony Effe. Il rapper era stato invitato al Concerto di Capodanno a Roma, ma è stato successivamente escluso dal Campidoglio, che ha giudicato i suoi testi “misogini e sessisti“.

“Spezzo una lancia a favore di una persona che non mi sta affatto simpatica. Il Comune di Roma che lo invita a cantare e poi dopo cinque minuti ci ripensa? Ma dai, non rompete le scatole. A me non interessa vedere Tony Effe sul palco, ma questa storia è assurda“.