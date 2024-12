Tony Effe al Palaeur per il concerto di Capodanno: "Non sarò solo"

Tony Effe ha annunciato sui social che non sarà solo sul palco del Palaeur di Roma per il concerto di Capodanno

Dopo l’esclusione dal concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma e l’annuncio inaspettato dell’evento al Palaeur, Tony Effe rivela che non sarà l’unico artista della serata.

Tony Effe e il concerto di Capodanno a Roma

“Non sarò solo sul palco. Sarà una vera e propria festa“, ha scritto Tony Effe sulle storie di Instagram.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, tra gli artisti più probabili per la serata ci sarebbero Mahmood e Mara Sattei, i due cantanti che avrebbero dovuto esibirsi il 31 dicembre con Tony Effe al Circo Massimo, ma che hanno poi deciso di ritirarsi dall’evento. Nel mentre l’altro concerto, quello tradizionale organizzato dal Campidoglio, rimane ancora senza cast.

Il trapper continua a vendere biglietti a un prezzo accessibile, 10 euro, rivelando gradualmente indizi e novità per aumentare l’attesa.

Fabio Fazio ha espresso chiaramente la sua opinione sulla vicenda di Tony Effe, riguardo alla decisione di escludere il rapper dal Concerto di Natale e Capodanno, una scelta che ha suscitato forte indignazione tra il suo staff e molti altri artisti italiani.

A differenza dei colleghi del rapper, che hanno denunciato un atto di censura, Fabio Fazio ha messo in evidenza l’importanza di un uso responsabile delle parole da parte di un artista come Tony Effe, accusato di trasmettere messaggi misogini in alcuni dei suoi testi:

“Senza alcun moralismo, lo dico da uomo di spettacolo, quello che penso sia imperdonabile in realtà è lo spreco delle parole. Chi fa comunicazione, o chi fa musica soprattutto, ha un’arma potentissima che è quella della canzone e delle parole. Le parole sono una cosa meravigliosa se usate bene e un artista prima di adoperare una parola che abbia significato violento o sprezzante, in questo caso proprio violento nei confronti delle donne, insomma dovrebbe pensarci milioni di volte. Lo spreco di parole per un artista secondo me è imperdonabile”.

Il Codacons contro Tony Effe

Il Codacons nelle ultime ore è intervenuto nuovamente, inviando una diffida urgente sia al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che al Ministero dell’Economia. L’associazione chiede di revocare l’autorizzazione al concerto di Tony Effe al Palaeur, struttura gestita da Eur Spa, una società di proprietà per il 90% del Ministero dell’Economia e per il 10% del Comune di Roma.