Torino, albero travolge un taxi nella notte: il 56enne Ezio Causa perde la vita

Un dramma ha colpito il torinese nella notte. Un taxi in corsa è stato colpito da un albero. Il conducente di 56 anni è morto sul colpo.

Tragedia avvenuta nella notte in provincia di Torino. Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo che il taxi sul quale si trovava alla guida, è stato colpito da un albero. Stando a quanto si apprende il veicolo ha proseguito la corsa, nonostante il forte impatto.

Infine si è scontrato con altri due veicoli che provenivano dalla direzione opposta. In questo secondo caso non ci sarebbero feriti.

Torino, albero travolge taxi in corsa: il conducente muore

Non sarebbe chiaro cosa possa aver portato l’albero a cedere e a colpire il taxi in corsa anche se, secondo l’ipotesi più accreditata ciò possa essere dovuto al forte vento. Ad ogni modo, il cliente che si trovava in quel momento sul taxi sarebbe rimasto per fortuna illeso.

Giunti sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Chieri e i Carabinieri che, dopo aver effettuato le verifiche di rito, si sono messi al lavoro per fare luce sull’accaduto.

Chi è la vittima

La vittima è il 56enne Ezio Cauda. L’uomo era padre di due figli. La sua morte ha lasciato attonita un’intera comunità tanto che sono state moltissime le persone che gli hanno dedicato un pensiero.

Stando a quanto emerge da numerosi post sui Facebook, Cauda era anche un musicista molto seguito e apprezzato: “..sono senza parole e con le lacrime al occhi … eri una persona di una bontà assurda e con massima correttezza…” ; “Ciao amico mio” e ancora: “Voglio ricordati così con la chitarra in mano…” sono solo alcuni dei pensieri più sentiti.