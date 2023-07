Blitz degli ambientalisti a Torino: gli attivisti sgonfiano le ruote di 70 Suv e auto di lusso e lasciano un volantino sui parabrezza. Nell’era dell’ebollizione globale recentemente denunciata dall’Onu, la lotta contro il cambiamento climatico procede con sempre maggiore determinazione.

Torino, ambientalisti sgonfiano le ruote di 70 Suv

“Ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto”. Si apre con queste parole il volantino scritto e sistemato sul parabrezza della auto alle quali gli ambientalisti, nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio, hanno sgonfiato le ruote.

A finire nel mirino della protesta degli attivisti sono stati 70 Suv parcheggiate nel capoluogo piemontese ai quali sono state sgonfiate le ruote.

“Stanotte abbiamo sgonfiato le gomme di 70 Suv nella città di Torino, aderendo alla campagna Tyreextinguishers”, si legge sul foglio che ha accompagnato il raid ambientalista. “L’abbiamo fatto perché utilizzare un’auto enorme come questa in una città come Torino ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri”.

Il volantino

“L’industria delle auto è molto abile a convincerci che abbiamo bisogno di auto gigantesche per muoverci, ma l’utilizzo dei Suv nei centri urbani ha reso le città più pericolose e inquinate”, spiega il volantino redatto dagli ambientalisti. “Abbiamo solo sgonfiato lo pneumatico (con un’innocua lenticchia), non abbiamo fatto nessun altro danno. Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un’auto come questa, ci dispiace averlo dovuto fare. Purtroppo le industrie sanno creare in noi bisogni che non abbiamo realmente”.

Il volantino, infine, si chiude con la seguente osservazione: “Ormai quest’auto ce l’hai. Però per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. E in futuro ribellati a chi cerca di convincerti che bisogna avere sempre di più. Per vivere meglio è necessaria la collaborazione di tutti”.