Orrore nel Riminese. Nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio un uomo quarantasettenne è stato arrestato sulla spiaggia di Misano Adriatico con l’accusa di aver molestato due ragazzine di dieci e undici anni.

L’allarme dei genitori

Stando a quanto riportato dalle fonti locali, le molestie sarebbero avvenute a poca distanza di tempo l’una dall’altra. I genitori delle due ragazzine hanno affrontato personalmente l’uomo – nel mezzo di un classico tentativo di linciaggio (anche) da parte di alcuni genitori – nell’attesa dell’arrivo dei carabinieri, che si sono poi occupati di bloccare il malintenzionato. Il primo allarme è arrivato dall’undicenne, recatasi in lacrime dalla madre insieme ad alcune amiche per raccontare che l’uomo, con una bimba piccola in braccio (probabilmente sua figlia), le avrebbe fatto un complimento e poi l’avrebbe molestata. La stampa locale racconta che, pochi minuti prima, vittima di molestie analoghe era stata la ragazzina di dieci anni.

La testimonianza delle due adolescenti

Recatesi in caserma, le due vittime sono state ascoltate dai militari con il supporto di una psicologa infantile e hanno confermato entrambe la loro versione dei fatti. L’uomo, al mare per una vacanza con la famiglia, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Si resta in queste ore in attesa della convalida.