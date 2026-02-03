Torino: Resoconto delle violenze durante il corteo per Askatasuna

Un corteo pacifico a Torino si è trasformato in violenza, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che hanno provocato numerosi feriti.

Il 31 gennaio, Torino è stata teatro di intensi scontri durante un corteo organizzato a sostegno del centro sociale Askatasuna. Il corteo, inizialmente pacifico, è rapidamente degenerato in una violenta guerriglia urbana, coinvolgendo migliaia di manifestanti e forze dell’ordine.

La manifestazione era preceduta da un’assemblea nazionale indetta dall’organizzazione Askatasuna, a cui hanno partecipato circa 750 attivisti.

Le tensioni sono aumentate quando i manifestanti hanno dichiarato che il corteo rappresentava una resa dei conti con lo Stato democratico, in risposta allo sgombero del centro sociale.

La risposta delle autorità

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto in Parlamento per fornire un resoconto dettagliato degli scontri. Durante la sua informativa, ha descritto la situazione come indicativa di una strategia di escalation da parte di gruppi anarchici e antagonisti. Piantedosi ha sottolineato come gli eventi di Torino richiamino dinamiche simili a quelle di periodi turbolenti del passato, con un aumento della violenza e dell’aggressività nei confronti delle forze dell’ordine.

Le misure di sicurezza adottate

Il Ministro ha evidenziato il grande lavoro svolto dalle Forze di polizia per prevenire eventi più gravi. Circa mille agenti sono stati inviati sul campo, con controlli attivi in punti strategici come stazioni ferroviarie e caselli autostradali. Queste misure avevano lo scopo di fermare l’afflusso di individui con precedenti penali e di garantire la sicurezza pubblica.

Inoltre, Piantedosi ha annunciato l’intenzione di implementare nuove misure di sicurezza, come il fermo di polizia per individuare soggetti potenzialmente pericolosi. Secondo il Ministro, tali strumenti sono già presenti in altri paesi europei e non devono essere visti come un attacco alla democrazia.

Il bilancio degli scontri e le reazioni politiche

Il bilancio finale degli scontri è preoccupante: oltre cento membri delle forze dell’ordine sono rimasti feriti, tra cui un poliziotto di 29 anni, aggredito brutalmente con calci, pugni e colpi di martello. L’agente è stato trasportato in ospedale, dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. La premier Giorgia Meloni ha visitato i poliziotti feriti e ha invitato i magistrati a perseguire gli aggressori con la massima severità.

Indagini in corso

La Procura di Torino ha avviato un’indagine per devastazione, con 24 persone già denunciate. Tra gli arrestati, un giovane di 22 anni della provincia di Grosseto, accusato di lesioni a pubblico ufficiale e rapina in concorso. Le autorità stanno esaminando attentamente le registrazioni video per identificare ulteriori partecipanti agli atti di violenza.

Le parole del ministro Piantedosi hanno suscitato forti reazioni politiche. Ha messo in guardia contro le coperture politiche per i violenti, affermando che chi partecipa a tali manifestazioni non può essere considerato un difensore dei diritti, ma solo un aggressore. Questo messaggio ha trovato sostegno solo tra le forze di centrodestra, suscitando critiche da parte di altre forze politiche.

La violenza del corteo di Torino ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla capacità dello Stato di garantire l’ordine. La comunità politica è chiamata a riflettere su come gestire situazioni simili in futuro e su quali misure di prevenzione adottare per evitare ulteriori conflitti.

Gli eventi di Torino rappresentano un campanello d’allarme per il paese, evidenziando la necessità di un approccio coordinato nella gestione della sicurezza e nel contrasto alla violenza durante le manifestazioni. Solo attraverso un impegno comune si potrà garantire un futuro di dialogo e rispetto tra le istituzioni e i cittadini.