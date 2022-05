Torna 'Lidl per il domani', 500mila euro per crescita scolastica dei figli dei collaboratori

Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Lidl, catena di supermercati leader nella Gdo formata da una squadra di 20.000 persone e 700 punti vendita in Italia, che per il 6° anno consecutivo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Top Employer, conferma ancora una volta il suo sostegno concreto verso la formazione e lo sviluppo dei professionisti del domani.

La catena stanzierà, infatti, a favore dei figli dei propri collaboratori la somma complessiva di 500.000 euro, una cifra destinata alla loro istruzione e al supporto verso l’orientamento all’impegnativo passaggio scuola-lavoro.

Grazie al programma 'Lidl per il domani', in partenza da giugno, i giovani talenti in età scolare, dalle scuole primarie fino all’università, potranno infatti nuovamente beneficiare di oltre 1.250 borse di studio – 100 in più rispetto all’anno scorso – e di oltre 500 dispositivi tra pc portatili e tablet utili al fine di sviluppare le proprie competenze didattiche e digitali con l’ausilio di benefit e strumentazioni adeguate.

L’ampio piano, inoltre, prevede anche un supporto all’avviamento professionale degli studenti neo diplomati e neo laureati, offrendo loro un percorso formativo ed esperienziale che consenta di prepararsi in maniera efficace alla scelta e alla selezione di un futuro impiego.

Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, commenta: “Il 2022 per Lidl segna un importante traguardo: i nostri primi 30 anni di attività in Italia. Dal 1992 passione e impegno non hanno mai smesso di guidare il nostro operato ed è per questo che oggi possiamo contare su una squadra di 20.000 persone.

'Lidl per il Domani' è lo specchio dei valori che da sempre ci contraddistinguono. Un impegno che guarda al futuro, a beneficio delle nuove generazioni, affinché possano apprendere e sviluppare competenze concrete per affrontare con consapevolezza e slancio un importante passo: l’ingresso al mondo del lavoro". Proprio per celebrare il talento e il suo trentesimo anniversario, quest’anno, l’azienda ha aggiunto all’iniziativa un ulteriore premio dedicato agli studenti universitari più meritevoli, da 30 e lode: la consegna di un pacchetto formativo per supportarli nello sviluppo delle proprie competenze linguistiche e manageriali.