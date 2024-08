Tornare in forma dopo le vacanze: accorgimenti e consigli

Per tornare in forma a seguito delle ferie, l'attività fisica e l'alimentazione sono la base da cui partire per riprendersi.

Il periodo delle vacanze estive, per quanto bello e divertente, lascia, al momento del ritorno a casa, degli strascichi, ma anche dei chili di troppo che si accumulano in alcuni punti. Il periodo del rientro coincide anche con il bisogno di tornare in forma per riprendere la propria routine. Vediamo come comportarsi al ritorno e riprendere la forma fisica persa.

Tornare in forma dopo le vacanze

Tornare in forma dopo il periodo estivo può essere molto difficile. Il periodo delle vacanze estive comporta una serie di chili che si depositano sull’addome e i punti critici a causa dei troppi gelati, delle fritture di pesce, ma anche degli aperitivi che si sono consumati. Per questo un buon regime permette di dimagrire in modo sano.

Ritrovarsi con qualche chilo di troppo al ritorno dalle vacanze è assolutamente normale a causa di pranzi e cene abbondanti. Può essere molto dura riprendere i normali ritmi. Provare a dimagrire in vista di settembre è anche un modo per cominciare il lavoro, la scuola e la routine di ogni giorno in modo maggiormente consapevole e sano.

Come al solito, per tornare in forma, si consiglia di chiedere sempre aiuto e consiglio a qualche esperto che sicuramente permetterà di perdere i chili in eccesso preparandosi così al ritorno in grande stile a settembre. La cosa importante è seguire un regime che sia indicato per i propri bisogni e per il proprio stile di vita, in generale.

Tornare in forma dopo le vacanze: regole

Provare a tornare in forma dopo un periodo di vacanze estive potrebbe essere molto difficile e, per alcuni, sembrerebbe anche un’impresa titanica. I giusti consigli e suggerimenti sicuramente permettono di riprendere i ritmi di sempre eliminando i chili di troppo accumulati durante la stagione estiva.

Prima di tutto, è bene avere degli obiettivi chiari in modo da avere in mente il proprio obiettivo e quindi riuscire a concretizzare. I piccoli traguardi e passi sicuramente sono una buona motivazione. Si potrebbe partire da un allenamento da fare almeno tre volte a settimana compensato anche da alimenti poco calorici.

Dopo gli eccessi del periodo estivo, per tornare in forma si ha bisogno di una dieta equilibrata, quindi di una alimentazione che sia ricca dei giusti nutrienti come vitamine e proteine magre come pollo, pesce e legumi. Si consiglia di aumentare il consumo di frutta e verdura accompagnati da una buona idratazione di almeno due litri al giorno.

L’attività fisica, come già detto, è fondamentale. In estate solitamente non ci si allena e quindi è bene aumentare gradualmente l’esercizio fisico e quindi l’intensità. Si può partire da attività semplici come la camminata, il nuoto, la corsa per poi pian piano aumentare l’attività dei propri esercizi. Infine, un buon riposo, dormire ore a sufficienza può essere molto utile ai fini del dimagrimento e della remise en forme.

Tornare in forma dopo le vacanze estive: integratore

Insieme a una dieta equilibrata e all’attività fisica, per tornare in forma, si consiglia anche l’aggiunta di un integratore che va a supportare questi benefici. Una formula come Spirulina Ultra, del tutto italiana e naturale in vendita in compresse che nutrizionisti e consumatori, con le loro testimonianze, hanno considerato efficace.

Una formula utile nella lotta ai chili di troppo dal momento che riduce l’apporto delle calorie bruciandole anche in fase di riposo. Va a stimolare il metabolismo permettendo così di dimagrire rapidamente e di non abbuffarsi per evitare di vanificare il tutto dal momento che questo integratore risulta essere saziante.

Inoltre, essendo a base naturale, non va a inficiare sull’organismo in quanto gli ingredienti sono privi di controindicazioni e di effetti collaterali. Tra questi, vi è sicuramente l‘alga spirulina che aiuta a combattere le cellule adipose maggiormente localizzate nei punti critici e la gymnema che regola il metabolismo di lipidi e di carboidrati riuscendo così a regolare la troppa fame.

Sono consentite fino a un massimo di due compresse prima dei pasti del pranzo e della cena da assumere con dell’acqua per ottenere i giusti benefici.

Un integratore come Spirulina Ultra è da ordinare soltanto sulla pagina ufficiale del prodotto in quanto non è permesso comprarlo nei negozi fisici o Internet. Bisogna soltanto inserire i dati all’interno della pagina nel modulo indicato per riuscire ad approfittare dell’offerta promozionale di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con il pagamento in contanti direttamente al momento della consegna, o in carta di credito oppure tramite Paypal.

