Dieta del rientro: come tornare in forma dopo l’estate

La dieta del rientro si riferisce ad una serie di regole e abitudini alimentari riviste e corrette affinché perdere peso e tornare ad avere quella forma fisica perfetta che si aveva prima della pausa estiva. Scopriamo insieme come funziona.

Dieta del rientro

La fine delle vacanze estive mette tristezza a tutti e, a volte, questo sentimento si amplifica quando andiamo a controllare il nostro peso sulla bilancia. Ritrovarsi con dei chili di troppo dopo la pausa estiva, tuttavia, è perfettamente normale e, soprattutto, comune a moltissime persone.

La spensieratezza, i viaggi, il caldo, la voglia di stare a riposo e, in generale, il cambio di routine, porta le persone a non avere la possibilità di dedicarsi regolarmente all’attività fisica e a mangiare come capita, magari senza variare l’alimentazione, badando poco alla quantità e, soprattutto, alla qualità degli alimenti, nonostante proprio l’estate sia la stagione in cui il cibo più genuino primeggia sulle nostre tavole.

Dieta del rientro: consigli

La dieta del rientro non vuole stravolgere le abitudini alimentari delle persone, ma seguirla è importante non solo per recuperare la forma fisica che si aveva prima della pausa estiva, ma anche per una questione di benessere psicofisico. Non andare in sovrappeso e non diventare obesi, d’altra parte, è importante per scongiurare il rischio che tutte quelle patologie legate al peso eccessivo facciano capolino.

La colazione è il pasto più importante della giornata. Questo è l’unico pasto che non dovrebbe essere saltato mai, in nessun giorno della settimana! La colazione dovrà essere abbondante, poco importa quello che si mangia, d’altra parte, se l’alimentazione è ben bilanciata, concedersi degli sfizi non compromette nulla, anche se sono regolari!

La frutta e la verdura andrebbero consumati almeno cinque volte al giorno. Soprattutto per quel che riguarda la verdura, per mantenere la linea, questa va cotta al vapore o lessata e condita con poche gocce di limone, in alternativa all’olio extravergine d’oliva, che seppur di buona qualità, può favorire l’aumento di peso. I carboidrati andrebbero consumati con moderazione, ma i legumi non dovrebbero mancare mai per le proprietà che contengono. Limitate il consumo di carne rossa e preferite a questa la carne bianca e il pesce.

Ritornate ad allenarvi regolarmente. Se vi sentite pigri o lo sport non va proprio per voi, passeggiare per almeno tre volte la settimana, per almeno mezz’ora, servirà a stimolare il metabolismo e, dunque, ad iniziare a perdere peso.

Bevete almeno due litri di acqua al giorno. L’acqua, insieme alla frutta e la verdura, aiuta a mantenere i livelli di idratazione dell’organismo alti, a contrastare la ritenzione idrica e a sgonfiare la pancia.

