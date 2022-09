Rassodare il lato B: i migliori esercizi e rimedi

Rassodare il lato B è importante e non solo per fini puramente estetici. Scopriamo insieme perché e come fare.

Rassodare il lato B è importante non solo per fini puramente estetici, ma anche per preservare la salute psicofisica del proprio organismo e mantenere una postura corretta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo nel modo giusto, attraverso consigli efficaci ed esercizi fisici mirati.

Rassodare il lato B

La vita sedentaria e la cattiva alimentazione sono le due nemiche principali della perfetta forma fisica, quella forma armoniosa, tipica del corpo femminile, che ogni donna sogna di avere. Rassodare il lato B, non a caso, è l’obiettivo che moltissime donne si propongono di raggiungere, ma poche riescono a concretizzarlo, un po’ per mancanza di tempo, un po’ per pigrizia.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come organizzare le nostre giornate in funzione dell’attività fisica, come migliorare la nostra alimentazione e come combattere la pigrizia, in modo da avere quel corpo che abbiamo sempre sognato di avere.

Rassodare il lato B: esercizi e consigli

Gli esercizi progettati con lo scopo di rassodare il lato B sono davvero tantissimi, ma questo non vuol dire che ogni donna dovrebbe trascorrere giornate intere a farli tutte, così da avere un lato B tonico e scolpito. Al contrario, alcuni esercizi possono essere più utili ad alcune piuttosto che ad altre e questo, d’altra parte, potrà stabilirlo solo il tempo.

Quelli che seguono sono i tre migliori esercizi, da seguire regolarmente, almeno a giorni alterni, ogni settimana, per avere il lato B dei nostri sogni!

Squat . Esistono versioni differenti dello stesso esercizio, che può essere eseguito persino con attrezzi aggiuntivi, come, ad esempio, una fitball. Tra le tante versioni, alcune sono per le donne già allenate, poiché più complesse, altre sono adatte anche per le principianti. La modalità di svolgimento rimane la stessa. Piegare le ginocchia prima verso il basso e poi verso l’alto, con la schiena leggermente incurvata in avanti e le braccia tese verso l’esterno. Fate attenzione affinché le ginocchia non si tocchino tra di loro o si pieghino verso l’interno.

. Anche questo tipo di esercizio presenta versioni differenti, adatte sia a principianti che a donne più allenate. Per svolgere l’esercizio, si piega una gamba in avanti e un’altra indietro, andando su e giù, invertendo le posizioni e tendendo le braccia verso l’esterno. Ponte. Infine, il ponte, che si esegue assumendo una posizione supina, piegando le ginocchia e iniziando ad andare prima verso l’altro e poi verso il basso, facendo attenzione a contrarre sia l’addome che i glutei.

Rassodare il lato B: miglior rimedio

L’allenamento fisico regolare e l’alimentazione corretta favoriscono la perdita di peso e il mantenimento del peso forma costante. Tuttavia, nonostante l’impegno e gli sforzi, vi sono donne che non riescono a raggiungere l’obiettivo o che, rispetto ad altre donne, sembrano faticare a raggiungere l’obiettivo.

La società odierna, fortunatamente, è sempre più attenta nei confronti delle esigenze, le richieste e i desideri delle donne. Alcuni obiettivi, infatti, non possono e non devono, in alcun modo, essere considerati prerogativa di alcune donne solo perché, ad esempio, queste hanno orari di lavoro più flessibili e possono dedicarsi all’attività fisica.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, rassodare il lato B non è solo importante per fini puramente estetici, ma anche per preservare la salute psicofisica dell’organismo e sviluppare una postura corretta. Come raggiungere l’obiettivo se il tempo è poco?

