Dieta post vacanze: come tornare in forma

Nella dieta post vacanze è bene non esagerare con i vari alimenti in modo da riuscire a riprendere i ritmi sani a tavola.

L’estate può essere davvero considerata la stagione degli sgarri per una serie di eccessi che si vanno a consumare tra pranzi, cene e colazioni. Al ritorno a casa, è bene seguire una dieta post vacanze che permetta così di tornare in forma e riprendere in mano le cattive abitudini andando verso un regime più salutare, sano e nutriente.

Con il periodo di ferie appena terminato, tornare subito alla routine di tutti i giorni non è facile soprattutto se si è abusato di certi eccessi. Al rientro a casa, sono tantissimi gli italiani che hanno deciso di seguire la dieta post vacanze per tornare al lavoro in forma evitando i centimetri di troppo accumulati al mare o in montagna.

Seguire un regime alimentare, al ritorno dalla villeggiatura, non è solo importante per la forma fisica, ma permette anche di aiutare a riprendere in mano le proprie abitudini sia per il lavoro che per la routine. La colazione al bar, gli aperitivi in spiaggia o il gelato a pranzo sono i motivi per cui si è accumulato adipe nelle zone critiche.

Se nei mesi scorsi, complice la convivialità e le cene con gli amici e i pranzi, si è lasciato andare a pizza e sushi, fiumi di alcool, ora è tornato il momento di riprendere in mano la propria vita. Iniziare una dieta post vacanze è il metodo migliore anche perché aiuta a tornare a un regime maggiormente sano ed equilibrato.

Al ritorno dalle vacanze, è bene dare un taglio agli alimenti in eccesso puntando a una alimentazione e a dei cibi che siano maggiormente sani evitando di punirsi perché si sono aggiunti i peccati di gola al proprio stile di vita.

Dieta post vacanze: consigli

Per tornare in forma nella dieta post vacanze, è bene evitare di seguire regimi che siano troppo restrittivi o rigidi poiché non aiutano, anzi, rischiano di essere dannosi e controproducenti per il fisico. In tal caso, è bene riuscire a sgonfiare la pancia provando a ritrovare il proprio benessere cominciando a non saltare i pasti, ma includendo tutti e cinque nel proprio programma alimentare.

Il corpo ha bisogno di determinati nutrienti. Quindi, è bene semplicemente evitare gli eccessi optando per alimenti più sani. Pianificare in anticipo i pasti, non solo i principali, come colazione, pranzo e cena, ma anche i due antipasti, sicuramente permette di capire di cosa si ha bisogno evitando così di eccedere.

Nella dieta post vacanze è bene anche rinunciare ai dolci extra e agli zuccheri optando per gli spuntini di metà mattina e merenda con un frutto come le mandorle o le albicocche secche che saziano. Un quadratino di cioccolato fondente non è da escludere del tutto dal momento che non solo aiuta l’umore, ma permette anche di stimolare il metabolismo.

Per quanto riguarda la frutta e la verdura è bene optare per quella di stagione. Quindi, via libera ad albicocche, mango, prugna, ma anche anguria o avocado che riducono il senso di sazietà. Per la verdura, vanno benissimi pomodori, lattuga, cavolini di Bruxelles insieme a una fetta di carne bianca e di pesce da aggiungere a tantissima acqua naturale da consumare fino a 2 litri al giorno.

Dieta post vacanze: miglior integratore

