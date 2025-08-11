Un ritrovamento macabro ha scosso la tranquillità della pineta di Levante a Torre del Lago, frazione di Viareggio. Nel corso di un sopralluogo, le autorità hanno trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, che ha subito fatto scattare le indagini per chiarire le cause e le circostanze della morte.

Torre del Lago, ritrovamento choc: cadavere nella pineta di Levante a Viareggio

Un residente di Torre del Lago, mentre stava facendo una passeggiata con il proprio cane nella pineta di Levante, ha fatto una scoperta inquietante: ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione nascosto tra la vegetazione. L’uomo, inizialmente attratto da alcuni resti di abiti, si è avvicinato e ha immediatamente allertato le autorità. La zona, solitamente frequentata da famiglie, ciclisti e amanti della natura, è nota anche per essere teatro di attività illegali legate allo spaccio.

Viareggio, cadavere in avanzato stato di decomposizione nella pineta di Levante: indagini in corso

Sul luogo del ritrovamento sono prontamente intervenuti i carabinieri, coordinati dal Capitano Marco Colella, che hanno delimitato l’area per effettuare i rilievi necessari. Gli accertamenti preliminari hanno evidenziato che il corpo era in uno stadio così avanzato di decomposizione da essere ormai quasi scheletrico, il che suggerisce che fosse lì da molto tempo.

Le cause della morte rimangono al momento sconosciute: non si esclude alcuna ipotesi, dal malore all’eventuale reato, e sarà l’autopsia a fornire risposte definitive su quanto accaduto. Gli inquirenti stanno inoltre verificando eventuali segnalazioni di persone scomparse per cercare di risalire all’identità dell’uomo.