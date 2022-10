Tototministri: spunta l'ipotesi Guido Crosetto allo Sviluppo Economico con delega all'energia, un incarico di importanza e rilievo fondamentali

Tototministri, adesso spunta l’ipotesi di Guido Crosetto allo Sviluppo Economico, una indiscrezione di Repubblica assegnerebbe al fedelissimo della premier in pectore Giorgia Meloni un dicastero cruciale , un “super ministro con delega pesantissima”, come spiega Libero. Per Crosetto ci sarebbe dunque un dicastero di rilievo assoluto: Sviluppo economico con delega all’energia.

Ma di cosa è figlia quest’ultima ipotesi? Del “terremoto politico degli ultimi giorni”.

Guido Crosetto allo Sviluppo Economico?

Non è difficile capire quale. In buona sostanza lo scontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi e i fatti ormai noti di Palazzo Madama sull’elezione di Ignazio La Russa hanno rimescolato le carte con il “gigante meloniano” in pole e la Meloni si starebbe arroccando su personaggi che non solo siamo competenti ma che siano “fedelissimi”.

Il “casino” combinato dal Cav

Insomma, gli appunti del Cav hanno terremotato la formazione dell’esecutivo al grido di “via i ribelli forzisti dal governo”, con una “fatwa” della Meloni nei confronti di tutti i senatori azzurri che non hanno votato La Russa. Resterebbero lo stesso Berlusconi che aveva innescato il casino e la presidente del Senato uscente Elisabetta Alberti Casellati, ma senza Ministero della Giustizia che invece la Meloni vorrebbe consegnare nelle mani dell’ex pm Carlo Nordio.