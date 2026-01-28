Tra ricordi e riflessioni, Alba Parietti parla di Alfonso Signorini: "Una volta mi ha ferito molto"

Il caso di Alfonso Signorini continua a far discutere, nonostante “Falsissimo” di Corona non possa più parlarne. Ormai la vicenda si è diffusa a macchia d’olio e sempre più celebrity iniziano a uscire allo scoperto per dire la loro al riguardo. Una di queste è proprio Alba Parietti che, ospite del podcast di Riccardo Bocca “Lo Sgabuzzino”, ha rivelato il suo pensiero sulla vicenda.

La conduttrice di Non Sono Una Signora si dice dispiaciuta per ciò che sta attraversando il direttore editoriale di Chi, ma ha anche raccontato delle numerose litigate tra i due, iniziate già negli anni ’90, quando Signorini era agli esordi della sua carriera.

Ha rivelato che, nonostante tutte le divergenze, tiene comunque al giornalista e che, conoscendosi da molti anni, ha assistito agli albori della sua carriera. Racconta di quando, mentre era fidanzata con Christopher Lambert, Signorini, allora agli inizi, fosse alla ricerca di una notizia e se lo fosse ritrovata addirittura nel giardino di casa.

Ammette che i due hanno litigato spesso e che lei stessa gli ha “detto di tutto, ma proprio le peggio cose”, rimproverandogli in particolare le mancanze di rispetto verso vicende personali. Tra queste cita la rottura con Stefano Bonaga e il comportamento avuto da Signorini nei suoi confronti dopo la separazione. Secondo Parietti, il giornalista utilizzava la notizia come preferiva, rigirandola senza alcun rispetto per amicizie o rapporti personali, rincorrendo il titolo piuttosto che la verità: “Pur di portare a casa un titolo importante. Queste sono le cose che fanno nel gossip”.

“Quella volta in cui Signorini mi ha ferita”

La donna ha poi ricordato un episodio che le ha provocato particolare fastidio: la rottura tra lei e Christopher Lambert e l’intervista che Signorini fece agli amici dell’attore, riportando una sola versione dei fatti che, dal suo punto di vista, non era veritiera.

Come racconta lei stessa: “Io volevo che venissero fuori le cose per come erano andate davvero, ma non è stato così. Alfonso diede la possibilità a Lambert di dare la sua versione attraverso le testimonianze dei suoi amici. Il punto è che non era la verità dei fatti. All’epoca la cosa mi ha molto ferita”.

Cosa ne pensa del Caso Signorini

La Parietti ha anche ammesso di aver seguito poco il caso Signorini, dichiarando di provare una certa repulsione per questo tipo di contenuti di gossip. Ha raccontato di aver visto solo qualche video di Medugno sull’argomento e di aver letto alcune dichiarazioni degli avvocati di Alfonso Signorini.

Ciò che ha voluto sottolineare, però, è che secondo lei Signorini avrebbe dovuto evitare di dire che sarebbe ricorso al silenzio stampa, e che avrebbe dovuto farlo e basta senza troppe spiegazioni: “Io però, se fossi stata in Alfonso, non avrei scritto quella cosa sul silenzio. Avrei fatto silenzio, punto e basta. Ci sono dei giudici e faranno giustizia loro”.

La chiacchierata nel podcast di Bocca si è poi chiusa con la conduttrice che ha dichiarato di non aver mai giudicato nessuno, neppure chi nella vita ha scelto strade più semplici o ha accettato compromessi, e di non avere intenzione di iniziare ora. Nonostante tutto, ha tenuto a precisare che lei, nella sua vita, non ha mai scelto scorciatoie e che tutto ciò che ha ottenuto se lo è sempre guadagnato con fatica e sudore.