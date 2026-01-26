Non conosce tregua la querelle mediatica tra Fabrizio Corona ed Alfonso Signorini nell’ambito delle pubblicazioni da parte dell’ex re dei Paparazzi di due puntate del suo show “Falsissimo” dove ha fatto i nomi di chi ha preso parte al “Sistema Signorini” ora però è costretto a fare una pesante marcia indietro.

Non sarà online la terza puntata di Falsissimo

Tutto il mondo del web stava attendendo stasera con trepidazione, poiché Fabrizio Corona avrebbe pubblicato la terza puntata del suo show “Falsissimo” che con le precedenti due ha fatto un record di visualizzazioni, registrando numeri senza precedenti.

Purtroppo la terza non sarà pubblicata, interrompendo lo svelamento dei retroscena legati al “sistema Signorini” che tanto aveva fatto parlare l’opinione pubblica e i fan del gossip.

Dietro questa decisione una motiviazione ben precisa arrivata tramite il tribunale di Milano. Ecco chi è stato l’artefice della momentanea resa di Corona.

Vittoria di Alfonso Signorini

La decisione è arrivata tramite il Tribunale di Milano nella figura del giudice Roberto Pertile che ha accolto il ricorso degli avvocati di Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia.

Come riporta Ansa.it non solo non sarà pubblicata la terza puntata di Falsissimo ma dovranno essere rimosse da ogni social anche le prime due, già pubblicate.

Questo perché Corona è accusato nell’istanza presentata da Signorini di diffamazione ai suoi danni. Oltre alla rimozione dei contenuti, dovrà pagare 2 mila euro per ogni violazione ai danni di Signorini, moltiplicata per i giorni di ritardo nell’esecuzione, oltre a 9 mila euro di spese legali al conduttore.