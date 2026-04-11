Tragedia a Bologna: bambino precipitato da una finestra al secondo piano

Un drammatico incidente domestico ha colpito una famiglia residente nel quartiere Pilastro di Bologna: un bambino di circa un anno e mezzo, nato a giugno 2026, è deceduto dopo essere precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo. Il piccolo era stato ricoverato all’ospedale Maggiore, dove era arrivato in condizioni gravissime e in seguito è morto; secondo le informazioni raccolte, era in cura nella struttura dal giovedì sera precedente.

Le prime ricostruzioni indicano che al momento della caduta il bambino si trovava in casa con la sua sorella di 11 anni e con alcuni parenti adulti a cui era stato affidato. I vicini e chi ha raccolto le prime testimonianze descrivono scene di grande disperazione: la bimba ha dato l’allarme e gli adulti presenti hanno soccorso il piccolo.

L’area della caduta è il retro del palazzo, vicino ai garage condominiali, dove il piccolo sarebbe finito dopo essere precipitato dalla finestra aperta.

Circostanze della caduta

Da quanto emerso, il bambino potrebbe essersi arrampicato sul letto nella camera da letto, posizionata accanto alla finestra, e senza rendersi conto del pericolo è precipitato nel vuoto. Gli investigatori, al lavoro per chiarire la dinamica, privilegiano l’ipotesi di un incidente domestico, ma mantengono aperte tutte le valutazioni per escludere il coinvolgimento di terze persone. È stato riferito che la caduta è stata molto violenta e che il bimbo è atterrato sul pavimento in cemento dell’area garage, riportando ferite gravissime.

Le indagini e il fascicolo aperto dalla Procura

La squadra Mobile di Bologna ha ascoltato genitori, parenti e le persone presenti nell’abitazione per raccogliere elementi utili alla ricostruzione. Il pubblico ministero Michele Martorelli ha disposto l’apertura di un fascicolo, inizialmente senza indagati, ipotizzando il reato di lesioni colpose gravissime contro ignoti; se le condizioni del bambino si fossero aggravate ulteriormente, questa ipotesi avrebbe potuto evolvere in omicidio colposo. Gli accertamenti comprendono rilievi tecnici sulla finestra e informazioni sullo stato di vigilanza al momento dell’evento.

Ipotesi investigative

Secondo gli investigatori, l’ipotesi prevalente resta che si tratti di un incidente causato da una combinazione di fattori: la vicinanza del letto alla finestra, la presenza di un’apertura non protetta e la curiosità tipica dei bambini in età prescolare. In questa fase è fondamentale distinguere tra natura accidentale e responsabilità di terzi: per questo gli agenti cercano elementi oggettivi che compensino le testimonianze emotive raccolte sul luogo.

Procedure in Procura

Il fascicolo aperto dalla Procura servirà a raccogliere referti medici, dichiarazioni e possibili rilievi tecnici. Per ascoltare i familiari, che non parlano correntemente l’italiano, è stato necessario ricorrere a un interprete: questo passaggio è ritenuto essenziale per assicurare che le dichiarazioni siano rese con precisione. Gli inquirenti hanno precisato che il procedimento è volto a chiarire i fatti e non a fornire giudizi affrettati.

Contesto familiare e reazioni della comunità

La famiglia del bambino è di origini pachistane, composta dai due genitori e da sei figli, tra cui un neonato di sei mesi. Secondo quanto riferito, si tratta di una famiglia integrata nel quartiere, senza segnalazioni di maltrattamenti. La notizia della tragedia ha scosso vicini e rappresentanti locali: è emersa la partecipazione commossa della comunità del Pilastro, che ha ricordato episodi simili avvenuti nella zona in passato e ha espresso vicinanza alla famiglia colpita.

Impatto sul quartiere

La vicenda ha riacceso il dibattito locale sulla sicurezza domestica e sulle misure preventive per evitare incidenti in casa, specialmente quando sono presenti bambini piccoli. Le associazioni di quartiere e alcuni residenti hanno ricordato la necessità di sensibilizzare su pratiche come la messa in sicurezza delle finestre e la supervisione attiva. Al contempo, gli amministratori locali hanno espresso solidarietà alla famiglia e l’auspicio che emergano dettagli che possano chiarire definitivamente la dinamica.