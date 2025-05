Il ritrovamento del corpo

Il corpo di Rayan Mdallel, un ragazzo di soli 15 anni originario di Mondragone, è stato ritrovato nel Torinese, in circostanze ancora da chiarire. La notizia, che ha scosso profondamente la comunità, è stata annunciata dal sindaco Francesco Lavanga attraverso un post su Facebook. Rayan era scomparso il 30 gennaio scorso, e da allora non si avevano più notizie di lui.

La sua scomparsa aveva suscitato grande preoccupazione, con appelli lanciati dalla madre e dalle autorità per il suo ritrovamento.

Il dolore della comunità

Il sindaco Lavanga ha espresso il suo profondo dolore per la perdita del giovane, sottolineando come la sua vita sia stata spezzata in modo ingiusto e straziante. “Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante”, ha scritto il primo cittadino, evidenziando il senso di smarrimento che ha colpito tutti gli abitanti di Mondragone. La comunità si è unita nel cordoglio, offrendo vicinanza alla famiglia e agli amici di Rayan, e si prevede un momento di lutto cittadino per onorare la sua memoria.

Le circostanze della scomparsa

Rayan si era allontanato da casa in bicicletta, indossando una tuta scura e scarpe Nike bianche, portando con sé due zaini. Durante le ricerche, era stato avvistato da una donna a Roma, nei pressi della fermata di un autobus a Rebibbia, ma le informazioni non erano state sufficienti per rintracciarlo. La madre del ragazzo aveva lanciato un appello disperato attraverso il programma “Chi l’ha visto?”, chiedendo a chiunque avesse notizie di contattare le autorità. Purtroppo, le speranze di ritrovarlo vivo si sono infrante con la triste scoperta del suo corpo.