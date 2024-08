Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un’auto pirata. L’incidente è avvenuto la notte scorsa lungo la complanare di Pilone, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi.

25enne travolto e ucciso da un’auto pirata a Ostuni

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un giovane di 25 anni originario di Fasano, stava uscendo da uno stabilimento nella zona di Rosamarina quando è stato investito. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Fermato il responsabile

L’automobilista responsabile dello scontro, individuato rapidamente dalle forze dell’ordine, è stato arrestato. Secondo le informazioni raccolte da Adnkronos, l’uomo si sarebbe inizialmente fermato, per poi allontanarsi.

Auto contro moto a Bari

Nella mattinata di oggi, un altro tragico incidente si è verificato sulle strade pugliesi. Secondo i primi accertamenti, una moto di grossa cilindrata, guidata da un ragazzo di 19 anni, è entrata in collisione con un’auto. Lo scontro è avvenuto in viale Kennedy, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Il motociclista è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Il conducente della station wagon, invece, è rimasto illeso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che dovranno eseguire i rilievi e determinare l’esatta dinamica del sinistro.