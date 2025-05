Il dramma che ha colpito Pennapiedimonte

La comunità di Pennapiedimonte, un piccolo comune dell’Abruzzo, è stata scossa da una tragedia che ha colpito profondamente i suoi abitanti. Dopo quasi 70 ore di intense ricerche, si sono concluse le operazioni di recupero delle salme di due vigili del fuoco, tragicamente deceduti durante un’escursione.

La sindaca Rosalina Di Giorgio ha comunicato la notizia attraverso un post sulla pagina Facebook del Comune, esprimendo il dolore e la solidarietà dell’intera comunità.

Le operazioni di recupero

Le ricerche, avviate immediatamente dopo la scomparsa dei due uomini, hanno coinvolto numerosi soccorritori, tra cui vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche e il terreno impervio, i soccorritori hanno lavorato instancabilmente per localizzare i corpi. Dopo oltre 50 ore dall’individuazione, le salme sono state finalmente recuperate e trasferite all’obitorio dell’Ospedale Civile di Chieti. Questo tragico evento ha messo in luce il coraggio e la dedizione dei vigili del fuoco, sempre pronti a mettere a rischio la propria vita per salvare gli altri.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte dei vigili del fuoco ha suscitato un’ondata di dolore e solidarietà in tutta la regione. Molti cittadini hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi di sostegno sui social media, ricordando il sacrificio e l’impegno di questi uomini. La sindaca Di Giorgio ha invitato la comunità a unirsi in un momento di riflessione e rispetto per le vittime, sottolineando l’importanza di sostenere le famiglie colpite da questa tragedia. La comunità di Pennapiedimonte si stringe attorno ai familiari dei vigili del fuoco, offrendo supporto e conforto in questo momento difficile.