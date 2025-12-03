Tragedia a Pianello Vallesina: scoperta una donna senza vita nella sua abitazione

Il fenomeno della violenza di genere continua a colpire duramente in Italia, come dimostra il recente caso di Sadjide Muslija, una donna di 50 anni di origine macedone, trovata morta nella sua abitazione a Pianello Vallesina, una frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. La scoperta del suo corpo ha riacceso i riflettori su un tema tragicamente attuale: il femminicidio.

La vittima è stata rinvenuta senza vita dal suo datore di lavoro, preoccupato per la sua assenza al lavoro. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato Sadjide con evidenti segni di percosse e il volto sfigurato. Nessun segno di effrazione è stato riscontrato, suggerendo che l’omicidio sia avvenuto all’interno di un ambiente domestico, dove la donna avrebbe dovuto sentirsi al sicuro.

Il marito sospettato

Il principale indiziato per l’omicidio è il marito della vittima, Nazif Muslija, anch’egli di origine macedone e di 50 anni. La coppia aveva una relazione complessa, caratterizzata da episodi di violenza e maltrattamenti. In precedenza, il marito era stato arrestato dopo aver minacciato la moglie con un’ascia, un episodio avvenuto ad aprile, quando, preso dalla gelosia, aveva tentato di aggredirla. La donna era riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini.

Un ciclo di violenza

Nonostante le denunce e gli arresti, la coppia era tornata a convivere dopo che Nazif aveva patteggiato una pena di quasi due anni, condizionata alla partecipazione a un corso di recupero per uomini violenti. Questa decisione ha sollevato interrogativi sulle dinamiche della violenza domestica e sulla reale protezione delle vittime, che spesso si trovano intrappolate in un ciclo di abusi e riconciliazioni. La donna aveva ritirato la causa di separazione, un gesto che, purtroppo, si è rivelato fatale.

Le conseguenze sociali e istituzionali

Il sindaco di Monte Roberto, Lorenzo Focante, ha espresso il suo cordoglio per la tragica scomparsa della donna, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per combattere la violenza di genere. Le parole del primo cittadino evidenziano un dolore che si espande oltre la comunità locale, toccando il cuore di una nazione intera. La violenza domestica è una piaga sociale che richiede un’azione coordinata e mirata da parte delle istituzioni, affinché le donne possano sentirsi al sicuro nella propria casa.

Le indagini in corso

Attualmente, Nazif Muslija è ricercato dai carabinieri, che non escludono la possibilità che possa aver lasciato la regione. Il suo cellulare risulta spento e le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciarlo. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di Ancona, Rosario Lioniello, e si concentrano sul quadro di violenza pregressa che ha caratterizzato il rapporto tra i coniugi. Questo caso rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme riguardo alla necessità di attuare misure preventive efficaci e di garantire protezione alle potenziali vittime.

La storia di Sadjide Muslija non è solo una cronaca di un omicidio, ma il riflesso di una società che deve affrontare con urgenza le proprie responsabilità. Ogni donna ha diritto a vivere senza paura, e ogni vita spezzata rappresenta una sconfitta per tutti. È fondamentale che le istituzioni ascoltino le richieste di aiuto e che la società si mobiliti per creare un ambiente di fiducia e rispetto, dove ogni forma di violenza venga condannata e prevenuta.