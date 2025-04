Indagini in corso dopo il ferimento di un tredicenne in un apparente incidente domestico

Un drammatico incidente domestico

La serata di sabato a Roma si è trasformata in un incubo per una famiglia, quando un ragazzo di soli 13 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo. Il giovane è arrivato con una ferita d’arma da fuoco alla testa, suscitando immediatamente l’allerta delle autorità sanitarie e della polizia. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino si trovava in casa con il padre, il quale era in un’altra stanza al momento dell’incidente.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente condotte dalla Squadra Mobile e dal commissariato San Paolo, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. È stata rinvenuta una pistola regolarmente detenuta all’interno dell’abitazione, ma gli investigatori non escludono che si possa trattare di un incidente. La possibilità che il colpo sia partito accidentalmente mentre il ragazzo maneggiava l’arma è al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire i momenti precedenti al tragico evento.

Condizioni critiche del giovane

Le condizioni del tredicenne sono state definite gravissime dai medici, che hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza per cercare di stabilizzarlo. La prognosi rimane riservata, e i familiari sono in ansia per la salute del giovane. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza domestica e sull’accesso alle armi, in un contesto in cui la prevenzione di incidenti simili è fondamentale per proteggere i più giovani.