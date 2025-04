Tragedia a Roma: ragazzo di 13 anni muore dopo un colpo di pistola

Un tragico incidente in famiglia

Un ragazzo di soli 13 anni ha perso la vita a Roma a causa di un colpo di pistola alla testa, avvenuto sabato sera nella sua abitazione. Il giovane è deceduto all’ospedale San Camillo, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, portando a una riflessione sulla sicurezza delle armi in ambito domestico.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava in casa con il padre quando è avvenuto l’incidente. Gli investigatori hanno ipotizzato che il colpo possa essere partito accidentalmente mentre il giovane maneggiava l’arma. Nella casa è stata rinvenuta una pistola regolarmente detenuta per uso sportivo, di proprietà del fratello del ragazzo. Questo solleva interrogativi sulla gestione delle armi all’interno delle abitazioni e sulla responsabilità dei genitori nel garantire la sicurezza dei propri figli.

Indagini in corso

Le autorità stanno attualmente conducendo indagini approfondite per chiarire le dinamiche dell’incidente. La polizia ha avviato un’inchiesta per determinare se ci siano state negligenze da parte del genitore e per valutare le circostanze che hanno portato a questa tragica fatalità. La comunità è in attesa di risposte, mentre il dolore per la perdita di un giovane così promettente si fa sentire in ogni angolo della città.