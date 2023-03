Tragedia a Schio, collaboratrice scolastica viene colta da malore e muore a scuola

Tragedia a Schio, dove una collaboratrice scolastica viene colta da malore e muore a scuola: da quanto si apprende la 60enne Raffaella Bolla ha perso la vita mentre stava lavorando nella media Arnaldo Frusinato. La morte della collaboratrice scolastica ha gettato tutti nello sconforto e la notizia che la donna era venuta a mancare durante il suo orario di lavoro ha indotto molti amici ad esprimere il loro cordoglio sui social. Ma cosa è successo?

Raffaella colta da malore muore a scuola

I media locali spiegano che “tutto è accaduto nella scuola media Arnaldo Fusinato di Schio, in provincia di Vicenza ieri, 7 marzo, intorno alle 13”. In quel frangente, secondo il racconto di VicenzaToday, Raffaella Bolla ha accusato un malore e si è accasciata a terra. La 60enne era residente a Magrè e dopo il malore era scattato l’allarme. Dopo le chiamate sul posto sono giunti a razzo i soccorritori del personale medico Suem.

L’arrivo di soccorritori e carabinieri

Sempre sul posto e secondo il racconto dei media territoriali il team sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, tutto è stato vano. Raffaella Bolla è morta sul posto di lavoro, “mentre gli alunni erano ancora in classe in attesa del suono della campanella”. Sul posto e per gli adempimenti di rito è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della territoriale che però non avrà mansioni di P.G., delegate nel caso di incidenti sul lavoro al solo personale sanitario preposto.