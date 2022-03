Tragedia a Schio, Clelia muore a 22 anni: le parole del fidanzato

Terribile tragedia a Schio. Clelia è morta a soli 22 anni nella sua abitazione. Per il momento sono aperte tutte le ipotesi, tra cui il malore improvv

Terribile tragedia a Schio. Clelia è morta a soli 22 anni nella sua abitazione. Per il momento sono aperte tutte le ipotesi, tra cui il malore improvviso.

Tragedia a Schio, Clelia muore a 22 anni nella sua abitazione

Terribile tragedia a Schio, in provincia di Vicenza. Nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 marzo Clelia Comparin, di soli 22 anni, originaria di Poleo, è morta improvvisamente nella sua abitazione, che divideva con il compagno Tommaso Conte, originario di Thiene. Il ragazzo ha immediatamente chiamato i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la ragazza. Sulle cause del decesso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Schio.

Per il momento sono aperte diverse ipotesi, tra cui quella del malore improvviso.

Le parole del fidanzato

Clelia Comparin, dopo il diploma all’Ipsia Garbinera, aveva vissuto per un po’ di tempo in Francia e in Spagna, poi era tornata a Schio. Era una grande appassionata di cavalli e per un periodo aveva lavorato in un maneggio. “Ciao amore mio grande, cerca di volare il più distante possibile da tutta questa merda…I nostri viaggi e avventure non dovevano finire così… Ti amo e so che vicino a me ci sarà sempre un angelo con la chioma azzurra” ha scritto il suo fidanzato su Facebook.