Tragedia a Sesto Calende: un 41enne si accascia al suolo e muore

Sesto Calende in lutto: un uomo di 41 anni muore in strada, inutili i soccorsi

Una tragedia ha improvvisamente scosso il pacifico pomeriggio di venerdì 28 giugno a Sesto Calende, in provincia di Varese. Un uomo di 41 anni è stato trovato in condizioni critiche riverso al suolo in via Sempione, e nonostante i soccorsi tempestivi e il coraggio dei passanti, purtroppo non ce l’ha fatta.

La causa del decesso

La possibile causa della morte del 41enne potrebbe essere legata alle temperature elevate che hanno caratterizzato questi giorni, mettendo in evidenza gli effetti nefasti dell’ondata di calore che ha colpito la zona.

Le condizioni dell’uomo erano estremamente critiche: presentava una temperatura corporea molto elevata e ha subito un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi dei carabinieri di coadiuvare il personale sanitario nel ridurre la temperatura usando ghiaccio sulla barella, non è stato possibile evitarne il peggioramento.

L’intervento dell’elisoccorso

L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Legnano tramite l’elisoccorso di Borgosesia, ma purtroppo è stato dichiarato il decesso. Le sue generalità non sono ancora note in quanto non era in possesso di documenti; sembra provenisse dalla zona di Gallarate, ma sono in corso approfondimenti per confermare questi dettagli e comprendere meglio l’accaduto.