Un evento straziante per la comunità

La comunità di Traversetolo è stata colpita da una tragedia che ha scosso profondamente i suoi abitanti. I due neonati, Angelo Federico e Domenico Matteo, sono stati sepolti in una cerimonia privata nel cimitero di Bannone. Questo triste evento è avvenuto dopo la scoperta dei corpicini nel giardino della villetta della madre, Chiara Petrolini, attualmente indagata per duplice omicidio e soppressione di cadaveri. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari e amici, ma la madre non era presente, trovandosi ai domiciliari.

Il ruolo del padre nella cerimonia

Samuel, l’ex fidanzato di Chiara e padre dei neonati, ha voluto essere presente per dare l’ultimo saluto ai suoi figli. È stato lui a richiedere la celebrazione della funzione funebre, officiata dal parroco padre Antonio Ciceri, che ha benedetto i corpicini. Samuel ha anche firmato l’atto di nascita e di morte dei bambini, riconoscendoli ufficialmente come suoi, nonostante la madre avesse tenuto segreta la gravidanza. Questo gesto sottolinea il profondo legame che il padre sentiva verso i suoi figli, anche in un momento così tragico.

Un dolore che segna la comunità

La scoperta dei neonati nel giardino ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Traversetolo. Molti si sono uniti nel dolore, esprimendo solidarietà verso il padre e i familiari. La tragedia ha sollevato interrogativi e discussioni su temi delicati come la maternità, la paternità e la responsabilità. La comunità si trova ora a dover affrontare non solo il lutto, ma anche la necessità di riflessioni più ampie su come supportare le famiglie in difficoltà e prevenire simili tragedie in futuro.