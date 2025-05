Tragedia a Venezia: giovane interprete perde la vita in un incidente marittimo

Un incidente tragico

Sabato scorso, la darsena di Sant’Elena a Venezia è stata teatro di una tragedia che ha scosso la comunità locale. Anna Chiti, una giovane di soli 17 anni, ha perso la vita durante il suo primo giorno di lavoro come interprete su un catamarano. La ragazza, che sognava di diventare allievo ufficiale di coperta, è caduta in acqua, rimanendo impigliata in una cima che si è incastrata nell’elica della barca.

Nonostante i tentativi di soccorso, per Anna non c’è stato nulla da fare.

Le parole del padre

Umberto Chiti, il padre di Anna, è distrutto dal dolore e dalla rabbia. “Mia figlia non doveva essere lì per fare manovre, ma solo per parlare inglese”, ha dichiarato, esprimendo la sua incredulità per la situazione. La giovane, che stava cercando di guadagnare qualche soldo per la sua festa di compleanno, si è trovata in una situazione di pericolo senza le adeguate misure di sicurezza. “Mandare una ragazza di 17 anni su una barca di oltre dieci metri con solo lo skipper è irresponsabile”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di un equipaggio più numeroso per gestire un’imbarcazione di quelle dimensioni.

Un sogno spezzato

Anna era una studentessa dell’Istituto Nautico e aveva una passione profonda per il mare, trasmessa dal padre, ex sommozzatore. “Le ho insegnato a calcolare i rischi e a rispettare il mare”, ha detto Umberto, evidenziando come la figlia fosse un’ottima nuotatrice. La sua morte ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza delle operazioni marittime, ma anche sulla formazione e le responsabilità di chi gestisce le imbarcazioni. Gli inquirenti hanno avviato un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare se ci siano state negligenze da parte dell’equipaggio o della compagnia.

La necessità di una maggiore sicurezza

Questo tragico evento riporta alla luce il tema della sicurezza in mare, soprattutto per i giovani che si affacciano a questo mondo. È fondamentale che le normative siano rispettate e che le misure di sicurezza siano implementate in modo rigoroso. La morte di Anna Chiti non deve essere solo un caso isolato, ma un campanello d’allarme per tutti coloro che operano nel settore marittimo. La formazione adeguata e la presenza di personale qualificato a bordo sono essenziali per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di chi lavora in mare.