Tragedia a Vernio: bambina investita sulla regionale 325 a Le Piana

Una piccola di circa 3 anni è stata travolta il 22 febbraio a Le Piana, Mercatale di Vernio; nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre un'ora la bambina è deceduta e la comunità è sotto choc

Incidente mortale a Vernio

La comunità di Vernio, in provincia di Prato, è stata colpita da una tragedia la sera del 22 febbraio. Una bambina di circa 3 anni è stata investita lungo la strada regionale 325, nella località Le Piana. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’abitazione della famiglia, in un tratto della provinciale che si sviluppa tra le case.

La vittima non ha risposto ai ripetuti tentativi di soccorso. Nel paese, quel giorno, era in corso la tradizionale Festa della polenta. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per stabilire la dinamica dell’investimento e ogni responsabilità.

La dinamica dell’incidente

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’investimento e le eventuali responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina era vicina alla madre mentre rientravano a casa dopo la manifestazione.

In un momento la piccola avrebbe lasciato la mano della donna e improvvisamente avrebbe attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un’autovettura. L’urto è stato violento: il corpo della bambina è stato sbalzato per diversi metri.

Il conducente si è fermato sul posto ed è stato sottoposto ai controlli di rito dai carabinieri. I militari hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e stabilire responsabilità penali o civili.

Tempi e modalità dell’impatto

Secondo i testimoni, l’investimento è avvenuto in serata, mentre la luce stava calando. Il veicolo percorreva la direzione del centro del paese quando ha investito la bambina in un tratto di strada fiancheggiato da abitazioni e da passanti. Il conducente, descritto come visibilmente scosso, è rimasto sul posto per prestare assistenza e per collaborare con le forze dell’ordine. I militari hanno avviato rilievi tecnici per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità penali o civili.

I soccorsi e gli accertamenti

Allertati dai presenti, sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Vernio e della Misericordia di Vaiano, entrambe con personale medico a bordo. I sanitari hanno eseguito manovre di rianimazione protratte per oltre un’ora, senza riuscire a salvare la bambina, che è deceduta sul posto. Durante le operazioni la madre della piccola è stata assistita dal personale sanitario dopo aver avuto un malore.

Ruolo delle forze dell’ordine

Le operazioni di soccorso e i rilievi sono proseguiti sul luogo dell’incidente; la madre della bambina era stata assistita dal personale sanitario. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vernio e una pattuglia del radiomobile con il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. I controlli sul conducente non hanno evidenziato anomalie riconducibili all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti, compresi i rapporti spaziotemporali tra il movimento della bambina e il transito del veicolo.

Reazioni della comunità e conseguenze

La notizia ha suscitato profondo sgomento tra i residenti, che si sono radunati nei pressi del luogo dell’incidente. In segno di rispetto, alcune iniziative locali sono state rimandate. Autorità locali e cittadini hanno espresso vicinanza alla famiglia; la sindaca ha manifestato cordoglio per la giovane età della vittima. Le autorità hanno annunciato che ulteriori aggiornamenti saranno forniti al termine degli accertamenti.

Riflessioni sulla sicurezza stradale

L’incidente del 22 febbraio a Le Piana, Mercatale di Vernio riporta all’attenzione il tema della sicurezza pedonale. Con il verificarsi del fatto riemergono elementi fondamentali: segnaletica, limiti di velocità e la presenza di passaggi pedonali nei punti di maggiore afflusso familiare. Per sicurezza pedonale si intende l’insieme delle misure infrastrutturali e comportamentali volte a ridurre il rischio per chi si muove a piedi.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza le fasi dell’incidente. Sussiste il cordoglio per la vita spezzata e resta alta l’attenzione della collettività sulla tutela dei più piccoli negli spazi pubblici. Le autorità hanno annunciato che ulteriori aggiornamenti saranno forniti al termine degli accertamenti.