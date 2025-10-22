Tragedia ad Alassio: Incidente Mortale Durante le Pulizie Scolastiche

Un evento tragico ha scosso la comunità di Alassio, in provincia di Savona, quando una donna ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto mentre svolgeva il suo lavoro. La collaboratrice scolastica, nota per il suo impegno e dedizione, è deceduta tre giorni dopo una caduta avvenuta all’interno della scuola, un episodio che ha lasciato tutti senza parole.

Dettagli dell’incidente

La donna era impegnata nella pulizia di una finestra all’interno dell’istituto scolastico quando, in un momento di disattenzione, è stata travolta dalla finestra stessa a causa di un cedimento. Questo tragico evento l’ha fatta cadere in avanti, causando un impatto violento con il marciapiede esterno. L’incidente ha generato preoccupazione e sgomento non solo tra i colleghi, ma anche tra gli studenti e le loro famiglie.

Primi soccorsi e ospedalizzazione

Dopo la caduta, la donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Qui, i medici l’hanno visitata e le hanno diagnosticato un trauma alle costole, emettendo una prognosi di circa 20 giorni per la guarigione. Nonostante le cure ricevute, la situazione della donna ha iniziato a destare preoccupazione.

Il decesso e le indagini

Tre giorni dopo l’incidente, purtroppo, è avvenuto l’improvviso decesso della collaboratrice scolastica, un evento che ha colto tutti di sorpresa. Il marito, tornato a casa, ha trovato la donna senza vita. La notizia si è diffusa rapidamente, creando un clima di tristezza e incredulità nella comunità scolastica e tra i suoi cari.

Impatto sulla comunità e riflessioni

Questa tragedia ha sollevato interrogativi sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare nelle scuole, dove il personale è esposto a rischi anche durante le normali attività di pulizia. La comunità si sta interrogando su come prevenire simili incidenti in futuro, affinché eventi del genere non possano più ripetersi.

Il dolore per la perdita di una persona così stimata e amata è palpabile. Molti colleghi e amici della donna stanno organizzando iniziative per onorare la sua memoria e ricordare l’importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Si spera che questa tragedia possa servire da monito per tutti, affinché si adottino procedure più sicure e venga garantita la protezione di chi, come la collaboratrice scolastica, lavora instancabilmente per il bene della comunità.