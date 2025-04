Un tragico incidente sulla scogliera

La serata di ieri ha portato con sé una notizia drammatica per la comunità di Alghero. Un uomo di 79 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla scogliera ai piedi del Lungomare Dante. L’anziano, che si trovava in compagnia di alcuni amici, ha subito una caduta fatale mentre passeggiava lungo il suggestivo tratto costiero.

Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato sugli scogli, colpendo violentemente la testa.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo la caduta, sono stati allertati i soccorsi. L’equipe del 118 è giunta sul posto in tempi rapidi, ma purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare la vita all’anziano. I paramedici hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Questo tragico evento ha scosso non solo gli amici presenti, ma anche l’intera comunità, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima in un momento così difficile.

La sicurezza sulle scogliere

Questo incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza delle aree costiere, in particolare quelle caratterizzate da scogliere e tratti impervi. Le passeggiate lungo il mare, seppur affascinanti, possono nascondere insidie, specialmente per le persone anziane o con mobilità ridotta. È fondamentale che le autorità locali valutino la possibilità di installare barriere di sicurezza e segnaletica adeguata per prevenire futuri incidenti. La bellezza del paesaggio non deve compromettere la sicurezza dei cittadini e dei turisti che visitano la zona.