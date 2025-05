Tragedia al lago di Como: donna di 63 anni perde la vita in un incidente in b...

Un drammatico incidente in barca a vela si è concluso in tragedia sul lago di Como.

Un pomeriggio tragico sul lago di Como

Questo pomeriggio, una donna di 63 anni, residente a Lissone, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nelle acque del lago di Como, precisamente a Gera Lario. La vittima si trovava a bordo di una barca a vela insieme al marito di 65 anni quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduta in acqua.

L’episodio ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attività nautiche.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe caduta in acqua mentre la barca a vela era in navigazione. A dare l’allerta sono stati alcuni kite surfer che, notando la barca alla deriva e priva di occupanti, hanno contattato la Guardia costiera di Menaggio. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno identificato due persone in acqua: il marito, che si era tuffato nel tentativo di salvare la moglie, e la donna, già priva di conoscenza.

Intervento dei soccorsi e conseguenze

Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Gravedona. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in acqua e sull’importanza di adottare misure preventive durante le attività nautiche. Le autorità locali stanno indagando sull’incidente per chiarire le circostanze e prevenire futuri episodi simili.