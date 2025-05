Dramma in autostrada: chi era Domenica Russo, la docente morta in gita

Si trovava in gita con i bambini della sua classe la docente che è morta nel tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio dopo le 16 in Pedemontana all’altezza della galleria di Lomazzo.

La scuola aveva effettuato il noleggio di due pullman per portare i bambini di alcune classi in gita al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate (Como). A bordo del bus coinvolto nell’incidente con un camion, che ha visto il successivo coinvolgimento di altri quattro mezzi, si trovavano in tutto 35 bambini, delle classi prima e quarta, insieme ai docenti.

Stando a una prima ricostruzione, il bus avrebbe tamponato un camion con un impatto violento, e la donna, che sedeva nelle prime file del pullman vicino all’autista, è morta sul colpo. L’autista 60enne del mezzo è rimasto ferito, ed è stato trasportato in ospedale a Varese in codice giallo. I bambini non hanno riportato gravi ferite. L’insegnante, seppur di recente nomina, era molto apprezzata dai genitori dai suoi alunni.

Chi era Domenica Russo, la docente morta nel tragico incidente

La 43enne Domenica Russo era era nata a Napoli, dove aveva studiato Scienze del Servizio Sociale e per lavoro si era trasferita in provincia di Varese. Per alcuni anni aveva lavorato come assistente sociale, per poi entrare nel mondo della scuola e iniziare a fare la maestra. Recentemente era arrivata la nomina alla scuola elementare Pascoli di Cazzago Brabbia (Varese). Lascia un compagno e una bambina.