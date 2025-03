Un litigio per futili motivi sfocia in una tragedia familiare a Foggia.

Un omicidio che sconvolge la comunità

La tragedia si è consumata nella quiete di un’abitazione a San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo di 30 anni, Mario La Pietra, ha perso la vita a causa di un accoltellamento avvenuto al culmine di una lite con la moglie. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, dopo aver aggredito il marito, ha confessato l’accaduto ai carabinieri, scatenando un’ondata di shock tra i residenti della zona.

La dinamica dei fatti

La vittima è stata colpita all’addome e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. I carabinieri, insieme al pubblico ministero di turno, stanno indagando per chiarire i dettagli di quanto accaduto. La donna, che non ha riportato ferite, ha allertato i servizi di emergenza subito dopo l’incidente, ma la mancanza di segni di colluttazione solleva interrogativi sulla dinamica della lite.

Una famiglia apparentemente normale

La coppia, genitori di due figli minori, non aveva mai dato segni di problemi coniugali. I vicini descrivono Mario e sua moglie come una famiglia tranquilla e rispettabile, senza precedenti di violenza o maltrattamenti. “Era un bravissimo ragazzo, sempre sorridente”, ha dichiarato un collega di lavoro, mentre un residente ha aggiunto: “Non sappiamo davvero cosa sia accaduto”. La comunità è in lutto e cerca di comprendere come una situazione apparentemente normale possa sfociare in una tragedia così profonda.