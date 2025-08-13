Tragedia durante la fuga dai carabinieri, scappa all’alt e si schianta cont...

Tragedia durante la fuga dai carabinieri, scappa all’alt e si schianta cont...

Gli agenti hanno provato a praticare il massaggio cardiaco ma per il 48enne alla guida della moto non c'era più nulla da fare

Tragedia all’alba a Marina di Massa, in provincia di Massa-Carrara. Per eludere il controllo dei carabinieri un motociclista si è schiantato contro un palo durante la fuga ed è morto.

Tragedia a Marina di Massa, motociclista si schianta contro un palo durante la fuga dai carabinieri e muore

Dramma a Marina di Massa, in provincia di Massa-Carrara, dove nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto un motociclista è morto in seguito a un violento impatto contro alcuni pali stradali mentre cercava di eludere un controllo dei carabinieri.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 4:38 di oggi, 13 agosto, in prossimità della rotatoria di Piazza Bad Kissingen. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo che sarebbe originario di Milano, alla guida della sua moto, nel tentativo di eludere l’alt imposto dai carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro degli ostacoli fissi presenti lungo la carreggiata.

La dinamica

All’esibizione della paletta da parte della pattuglia, il 48enne è fuggito sul lungomare in direzione nord, verso Marina di Massa. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, i militari hanno mantenuto le distanze dalla moto che, a Marina di Massa, in prossimità della rotonda, ha perso il controllo, schiantandosi contro dei pali.

Inutili i soccorsi

I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, successivamente proseguite dal personale del 118 intervenuto con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Massa.

Il motociclista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Massa, ma sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto: l’uomo è morto poco dopo in ospedale.

Indagini in corso

Al vaglio della polizia stradale la dinamica esatta dell’incidente mortale. Il decesso del 48enne è stato constatato poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Ora sono in corso le indagini per chiarire l’identità dell’uomo e ricostruire la dinamica.