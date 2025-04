Un omicidio che ha scosso la comunità

La quiete di Mariotto, una frazione del comune di Bitonto, è stata spezzata da un tragico evento che ha lasciato la comunità in stato di shock. Vincenzo Visaggi, un uomo di circa 75 anni, ha ucciso la moglie, Lucia Chiapparino, in un gesto di violenza inaspettato.

La coppia, che viveva in una palazzina nel centro del paese, sembrava condurre una vita tranquilla, ma dietro le porte chiuse della loro abitazione si nascondeva una realtà ben diversa.

La drammatica confessione

Dopo aver commesso l’omicidio, Visaggi ha contattato i carabinieri, confessando: “Venite, ho ucciso mia moglie”. Questo atto di resa ha messo in luce non solo la gravità del crimine, ma anche la disperazione dell’uomo, che poco dopo ha tentato di togliersi la vita. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, i carabinieri lo hanno trovato in bagno, segno di un gesto estremo che ha seguito la tragedia familiare.

Un contesto familiare complesso

La storia di questa coppia è ulteriormente complicata dalla recente morte del padre di Lucia, avvenuta solo la settimana scorsa all’età di 99 anni. Questo lutto potrebbe aver influito sullo stato emotivo di entrambi, portando a un’escalation di tensioni che ha sfociato in un omicidio. La comunità di Mariotto, già provata dal dolore per la perdita di un suo membro, si trova ora a dover affrontare un’altra tragedia, quella di un omicidio che ha colpito nel profondo i legami sociali e familiari.