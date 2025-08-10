La tragedia a Mondello, la vittima è un ragazzo di 23 anni: aveva noleggiato il natante con alcuni amici

Dramma nelle acque di Mondello. A farne le spese un ragazzo di 23 anni, colpito mortalmente dall’elica di un gommone sul quale poco prima si trovava. Il ragazzo è infatti scivolato in acqua finendo contro l’elica: un’inchiesta è stata avviata per chiarire nei dettagli cosa sia accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Incidente a Mondello: 23enne morto colpito da elica del gommone

Le indagini sono in corso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di un giovane di 23 anni. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di sabato nel palermitano a Mondello. Il gommone sul quale si trovava con gli amici era stato noleggiato dal gruppo: improvvisamente il 23enne è caduto in acqua e l’elica del natante lo ha colpito. Gli amici lo hanno subito soccorso e portato sul molo dove, nel frattempo, era giunta l’ambulanza del 118.

Per il 23enne non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso per le gravi ferite riportate al torace e alle braccia. La Capitaneria di porto è intervenuta di concerto con la polizia: dalle prime testimonianze sembra che, poco prima di scivolare, il giovane si trovasse seduto a cavalcioni su un tubolare del gommone. Il natante è stato sequestrato.