Tragedia in montagna: giovane di 14 anni perde la vita dopo un incidente

Tragedia in montagna: giovane di 14 anni perde la vita dopo un incidente

Un tragico incidente sul Monte Bondone

Un tragico incidente ha colpito la comunità trentina, con la morte di un ragazzo di soli 14 anni, avvenuta a seguito di una caduta di circa 200 metri mentre si trovava in montagna. Il giovane, residente a Cimone, si trovava in compagnia del padre e del fratello durante una battuta di caccia quando è scivolato lungo il pendio che dal Bivacco Primo Larentis scende verso Val de la Lengua, alle pendici di Cima Verde. L’allerta è stata lanciata dal padre intorno alle 9.20 di domenica 17 novembre, ma nonostante i tempestivi soccorsi, il ragazzo non è riuscito a sopravvivere.

Intervento dei soccorsi

La Centrale unica di emergenza ha immediatamente attivato l’elicottero per raggiungere il luogo dell’incidente. Cinque operatori della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso alpino e speleologico Trentino sono stati mobilitati per prestare assistenza. Una volta raggiunto il giovane, il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria hanno lavorato rapidamente per stabilizzare le sue condizioni. Il ragazzo è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove, purtroppo, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Una scelta difficile e coraggiosa

In un momento di immenso dolore, la famiglia del giovane ha preso una decisione straordinaria: donare gli organi del ragazzo. Questo gesto altruistico rappresenta un atto di amore e speranza, permettendo a altri di ricevere una seconda possibilità. La comunità trentina si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto, ricordando il giovane e la sua vita, spezzata troppo presto. La tragedia ha suscitato una riflessione profonda sulla sicurezza in montagna e sull’importanza di adottare comportamenti prudenti durante le attività all’aperto.