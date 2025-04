Due donne perdono la vita in un drammatico incidente stradale in Puglia, indagini in corso.

Un tragico incidente stradale

Una serata di venerdì si è trasformata in un incubo per una famiglia pugliese, quando un incidente stradale ha portato alla morte di due donne, madre e figlia, rispettivamente di 63 e 32 anni. La giovane era in attesa di un bambino, un evento che avrebbe dovuto portare gioia e felicità, ma che ora si trasforma in un dramma incommensurabile.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiavano le vittime si è scontrata con un’utilitaria sulla strada che collega Andria a Bisceglie, nei pressi di Trani. L’impatto è stato così violento che il veicolo delle due donne è finito ribaltato nelle campagne circostanti. La scena dell’incidente è stata descritta come devastante, con i soccorritori che hanno fatto del loro meglio per estrarre le vittime dalle lamiere contorte.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportando le due donne in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, entrambe sono decedute a causa delle gravi ferite riportate. La polizia sta attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente, cercando di chiarire le cause che hanno portato a questa tragedia. Testimoni oculari sono stati interrogati e le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona per ricostruire i momenti precedenti all’impatto.