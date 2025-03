Un uomo di 74 anni muore dopo una caduta da un albero in Val Sarentino, un'altra tragedia in montagna.

Una tragica notizia giunge dalla Val Sarentino, in Alto Adige, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita mentre stava effettuando lavori di potatura su un grande albero. L’incidente è avvenuto nella località di Windlahn, un luogo già segnato da un recente evento fatale, avvenuto solo due settimane fa, quando un boscaiolo fu colpito e ucciso da un masso. Questo nuovo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei lavori forestali e sull’importanza di adottare misure di protezione adeguate.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è precipitato da un’altezza di circa 15 metri, lungo un ripido pendio. La caduta è stata fatale e, nonostante l’intervento tempestivo dell’elisoccorso Pelikan 1, il medico d’urgenza ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Questo tragico evento evidenzia i rischi associati ai lavori in quota, che richiedono competenze specifiche e attrezzature adeguate per garantire la sicurezza degli operatori.

Interventi delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi di legge. Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze che hanno portato alla caduta dell’uomo, cercando di comprendere se ci siano state negligenze o se l’incidente sia stato causato da fattori esterni. La sicurezza nei lavori di potatura e nel settore forestale in generale è un tema di crescente importanza, soprattutto in aree montane dove il rischio di incidenti è elevato.

La sicurezza nei lavori forestali

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla necessità di migliorare le condizioni di lavoro nel settore forestale. È fondamentale che gli operatori siano formati adeguatamente e che vengano utilizzati dispositivi di protezione individuale. Le statistiche mostrano che gli incidenti in montagna, specialmente durante lavori di potatura e abbattimento, sono in aumento. Le aziende e i lavoratori devono collaborare per implementare protocolli di sicurezza che possano prevenire simili tragedie in futuro.