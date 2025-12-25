Tragedia sul Kilimangiaro: elicottero precipita, 5 morti tra cui due turisti

Un elicottero impegnato in una missione di soccorso sul Kilimangiaro, in Tanzania, è precipitato causando la morte di cinque persone, tra cui due turisti. L’incidente è avvenuto in alta quota e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Tragedia sul Kilimangiaro: elicottero precipita durante missione di soccorso

Un elicottero impegnato in un’operazione di soccorso sul monte Kilimangiaro, in Tanzania, si è schiantato ieri, mercoledì 24 dicembre, causando la morte di tutte le cinque persone a bordo.

Secondo le autorità locali, tra le vittime ci sono due turisti stranieri, un medico, una guida e il pilota del velivolo. L’incidente è avvenuto tra il campo Barafu e la vetta del Kibo, a un’altitudine di oltre 4.000 metri, e le cause della tragedia sono ancora in fase di accertamento.

L’Autorità per l’aviazione civile tanzaniana ha confermato che nessuno degli occupanti dell’elicottero è sopravvissuto. L’elicottero, appartenente alla compagnia Kilimanjaro Aviation, era destinato a evacuazioni mediche e operazioni di soccorso per escursionisti in difficoltà. La polizia locale ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’accaduto.

Il Kilimangiaro, la vetta più alta dell’Africa, attira ogni anno circa 50.000 turisti, ma incidenti aerei in questa zona sono estremamente rari: l’ultimo registrato risale al 2008, con quattro vittime.