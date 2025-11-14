Un tragico incidente ha scosso questa mattina le campagne tra Mantova e Cremona: un elicottero, in volo dalla provincia di Asti, è precipitato, causando la morte del pilota.

Elicottero precipita nelle campagne di Casalromano: soccorsi sul luogo

Questa mattina, venerdì 14 novembre, un elicottero è precipitato nelle campagne di Casalromano, comune del Mantovano.

L’allarme, come riportato dall’ANSA, sarebbe stato lanciato da un agricoltore che ha assistito allo schianto. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l’evento si è verificato intorno alle 10:40.

Le prime ricostruzioni indicano che l’elicottero, partito dalla provincia di Asti e appartenente alla flotta Heliwest, stava sorvolando una zona caratterizzata da fitta nebbia, condizione che potrebbe aver contribuito all’incidente.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente un elisoccorso, un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, affiancati dai vigili del fuoco di Mantova e dai carabinieri di Viadana.

Elicottero precipita nel mantovano, muore il pilota

Il pilota, un uomo di 56 anni, sarebbe stato l’unico occupante del velivolo e, a seguito dell’impatto, sarebbe stato sbalzato a diversi metri dal punto dello schianto. Purtroppo, al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Attualmente, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nelle verifiche tecniche necessarie. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le cause esatte dell’incidente.