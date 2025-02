Turista italiano muore in vacanza a Marsa Alam: mistero sulle cause, forse un virus

Il turista italiano Andrea Regazzoni è morto durante la sua vacanza sul mar Rosso. La vittima aveva 60 anni, era originario di Piazza Brembana, in provincia di Bergamo, e risiedeva a Santa Brigida.

Turista italiano muore a Marsa Alam dopo un improvviso malore

Da poco in pensione, aveva deciso di concedersi il suo primo viaggio all’estero, a Marsa Alam, un sogno desiderato da molto. I primi giorni, all’insegna della spensieratezza, erano stati da lui raccontati anche sulla sua pagina Facebook: dalla gita sul Nilo, alla visita alla Valle dei Re, le piramidi e i musei e il relax nel resort. Poi improvvisamente aveva iniziato a stare male, forse a causa di un virus, con febbre e sintomi influenzali. Andrea è stato così costretto a rimanere in camera per due giorni e aveva cercato di tranquillizzare i familiari in merito alle sue condizioni. All’inizio non sembrava nulla di grave.

Un virus la probabile causa del decesso

Poi, a causa di un peggioramento, alcuni compagni di viaggio lo avevano accompagnato in infermeria. A quel punto, le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento in ospedale, di cui è stata informata anche la famiglia. Purtroppo per Andrea non c’è stato più nulla da fare: è deceduto la sera del 9 febbraio. Probabilmente la causa della sua morte potrebbe essere un virus contratto durante il soggiorno, ma saranno necessari ulteriori accertamenti a chiarire cosa abbia provocato la tragedia.