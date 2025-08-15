Una tragedia ha scosso il lago di Molveno nel pomeriggio di ieri: un bambino di 12 anni è annegato in acqua durante una gita in barca e non è riuscito a salvarsi. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Familiari, amici e residenti della zona sono profondamente scossi dall’accaduto, mentre le autorità indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tragedia a Molveno: bambino di 12 anni cade in acqua

Una tragedia ha colpito il lago di Molveno nel pomeriggio di ieri, 14 agosto. Un bambino di 12 anni, originario del Bangladesh e residente in provincia di Venezia, è morto dopo essere caduto in acqua da una barca noleggiata dalla famiglia durante una gita sul lago.

Quando la barca è rientrata agli ormeggi, i genitori si sarebbero accorti dell’assenza del figlio e hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Molveno, il Nucleo sommozzatori di Trento e i carabinieri, che hanno avviato le ricerche nello specchio d’acqua vicino alla riva.

Tragedia a Molveno: bambino di 12 anni annega durante gita in barca

Dopo circa un’ora e mezza, il bambino è stato recuperato dai sommozzatori a pochi metri di profondità, privo di sensi. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione sul posto e il trasferimento urgente in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, il minore è deceduto poco dopo. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente per chiarire le cause della caduta, mentre familiari e testimoni restano profondamente scossi dall’accaduto.