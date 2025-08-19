Tragedia in montagna, morta una donna di 62 anni. Stava facendo un’escursione insieme al marito in Trentino, quando è scivolata e ha battuto la testa.

Drammatico incidente in montagna, donna scivola e picchia la testa: morta una 62enne

Doveva essere una giornata estiva in mezzo alla natura, invece si è trasformata in tragedia.

In Trentino, sul sentiero delle Grotte nel cuore delle Dolomiti, sopra il lago di Molveno, una donna stava facendo un’escursione assieme al marito quando, secondo le prime ricostruzione, sarebbe stata colpita da un malore improvviso. La donna è poi scivolata dal sentiero e ha battuto violentemente la testa contro una roccia. Sul posto sono giunti subito i soccorsi ma ogni tentativo di rianimarla è stato inutile.

Drammatico incidente in montagna: chi era la vittima

Si chiamava Catia Ferin e aveva 62 anni la donna morta ieri sulle montagne del Trentino dopo aver battuto violentemente la testa su una roccia. Al momento pare che la donna sia caduta a causa di un malore ma sono ancora in corso gli accertamenti. Catia Ferin era di Saonara, in provincia di Padova, ed era molto conosciuta, era infatti la volontaria della biblioteca del paese. Per l’intera comunità è un momento di grande dolore.