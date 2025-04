Tragedia stradale nel Tarantino: quattro giovani perdono la vita

Un compleanno che si trasforma in tragedia

La notte scorsa, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di quattro giovani nel Tarantino. Giorgio Massaro, un operaio di 22 anni di Torricella, era al volante di una Fiat Idea, insieme a tre studenti: Paolo Marangi, 19 anni, di Sava, Giorgia Narducci e Anita Di Coste, entrambe di 16 anni, rispettivamente di Torricella e Manduria. I ragazzi stavano tornando da una festa di compleanno a Taranto, dove avevano celebrato il compleanno di Paolo, nato il 6 aprile.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha perso il controllo all’uscita di una curva sulla strada provinciale 110, che collega Lizzano a Faggiano. La Fiat Idea è finita fuori strada, ribaltandosi e schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato devastante e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per i quattro giovani, che hanno perso la vita sul colpo. I carabinieri di Manduria e Lizzano sono già al lavoro per accertare le cause esatte dell’incidente e ricostruire la dinamica dei fatti.

Il dolore della comunità

La notizia della tragedia ha scosso profondamente le comunità di Torricella, Sava e Manduria. I familiari e gli amici delle vittime si sono riuniti per esprimere il loro dolore e la loro incredulità. La perdita di giovani vite, così piene di speranze e sogni, ha lasciato un vuoto incolmabile. La comunità si stringe attorno ai familiari, offrendo supporto e solidarietà in questo momento difficile.

Questo tragico evento riporta alla luce la questione della sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani. È fondamentale sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati alla guida, in particolare dopo aver consumato alcolici. Le autorità locali stanno già pianificando campagne di sensibilizzazione per prevenire simili tragedie in futuro.