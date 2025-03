Un incidente devastante

Un drammatico scontro frontale ha avuto luogo sulla statale 194, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. L’incidente ha coinvolto un pulmino a nove posti e un furgone cassonato, portando a un bilancio tragico di tre morti e sette feriti, di cui quattro in condizioni critiche. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, già provata da eventi simili in passato.

Le vittime e i feriti

Il pulmino, che trasportava braccianti agricoli, stava rientrando da una giornata di lavoro negli agrumeti di Francofonte. Le vittime, tutte occupanti del pulmino, sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco, mentre l’elisoccorso ha provveduto al trasferimento dei feriti in ospedale. La gravità delle condizioni di alcuni di loro ha destato preoccupazione tra i soccorritori e i familiari, che attendono notizie dai reparti di emergenza.

La dinamica dell’incidente

Le cause esatte dello scontro sono ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno conducendo un’indagine approfondita per ricostruire la dinamica dell’incidente. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto il pulmino e il furgone avvicinarsi l’uno all’altro a grande velocità, ma ulteriori dettagli sono necessari per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti.