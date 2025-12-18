La vita di Vitinha, attaccante del Genoa, è stata scossa da un dramma familiare: due dei suoi cuginetti, di 3 e 5 anni, sono morti in un’esplosione a Trévoux, in Francia. La tragedia ha colpito profondamente il calciatore e la sua famiglia in queste ore.

Tragedia per Vitinha del Genoa, morti i cuginetti di 3 e 5 anni

Profondo dolore per Vitinha, attaccante del Genoa, che ha annunciato sui social la tragica scomparsa dei suoi cuginetti di 3 e 5 anni. I bambini, figli di suo cugino Bruno, hanno perso la vita a causa di un’esplosione avvenuta in una palazzina a Trévoux, comune francese nel dipartimento dell’Ain, a nord di Lione.

Il calciatore ha condiviso il lutto della sua famiglia su Instagram scrivendo: “La mia famiglia è in lutto. Mio cugino Bruno ha perso i suoi figli in una tragedia. Chiunque voglia aiutarli per sostenerli in questo dolore, vi lascio un link qui”, mostrando vicinanza e solidarietà ai familiari colpiti con una raccolta fondi.

Lutto per Vitinha del Genoa, morti i cuginetti di 3 e 5 anni: dinamica della tragedia e conseguenze

Secondo quanto riportato da Le Progrès, l’esplosione, avvenuta lunedì, sarebbe stata provocata da un gesto estremo di una donna residente nello stabile, che avrebbe aperto le valvole del gas del proprio appartamento nel tentativo di togliersi la vita. L’onda d’urto ha investito l’intero edificio, causando la morte dei due fratellini e ferendo altre tredici persone.

Le autorità locali stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente. Nei giorni successivi alla tragedia, Vitinha ha continuato gli allenamenti al centro sportivo di Pegli, preparandosi alla prossima sfida del Genoa, ma l’impatto emotivo rimane evidente.