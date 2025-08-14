Tragico incidente sulle strade di Pavia nel tardo pomeriggio di ieri. Un’auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente sull’ex statale 35 nel Pavese, in un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai tre occupanti dei mezzi.

Tragico incidente a Pavia: indagini in corso

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118, vigili del fuoco e polizia locale.

Il conducente dell’auto, estratto dalle lamiere in condizioni disperate, è stato intubato e rianimato sul posto, ma è deceduto poco dopo. I corpi dei due motociclisti sono stati recuperati dai pompieri in un’area adiacente al canale. La zona è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a chiarire la dinamica del tragico frontale.

Tragico incidente a Pavia: tre morti nello schianto tra auto e scooter

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 13 agosto, lungo l’ex statale 35 all’altezza della località Cassinino, in territorio comunale di Pavia, un’auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente. L’impatto, di estrema violenza, ha provocato la morte di tutte le persone coinvolte: un uomo di 77 anni alla guida della vettura e una coppia di 47enni in sella allo scooter, residenti a Certosa di Pavia.

Secondo una prima ricostruzione, la Mazda condotta dal pensionato procedeva verso Borgarello, mentre la moto viaggiava in direzione opposta. Nello schianto, i due motociclisti sono stati proiettati oltre il guardrail e rinvenuti privi di vita sulla riva alberata del Navigliaccio.