Un tragico evento che segna la comunità

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Viareggio, dove una donna di 35 anni e una bambina di 11 hanno perso la vita in un sinistro avvenuto sulla Variante Aurelia. La notizia ha suscitato profonda commozione tra i residenti, che si sono uniti nel cordoglio per la perdita di due vite così giovani e promettenti. La donna, originaria del Senegal e residente a Santa Croce sull’Arno, era una figura benvoluta nella sua comunità, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.

Le dinamiche dell’incidente

Il tragico evento si è verificato nella tarda mattinata di domenica, quando l’auto sulla quale viaggiavano le vittime ha avuto un violento scontro con un’altra vettura. Inizialmente si era pensato che la bambina fosse la figlia della donna, ma successivamente è emerso che era in realtà sua nipote. A bordo dell’auto c’erano anche altre due sorelline, di 6 e 9 anni, che sono rimaste ferite insieme al padre. Le prime ricostruzioni indicano che una delle due auto coinvolte stava entrando nella Variante dall’ingresso di Viareggio sud, mentre l’altra stava percorrendo l’arteria in direzione di Massa Carrara.

Interventi di soccorso e indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorritori del 118, insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco, sono accorsi sul luogo per prestare soccorso. L’ingresso della Variante è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. Un passante ha anche caricato due delle bambine ferite per trasportarle in ospedale, evidenziando la solidarietà della comunità in un momento così difficile. Le autorità stanno ora indagando sulle cause esatte dell’incidente, per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questa tragedia.