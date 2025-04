Un incidente mortale che segna la comunità

Nella notte tra sabato e domenica, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. Due giovani, un uomo di 35 anni e una donna di 24, entrambi originari della Puglia, hanno perso la vita in un violento scontro con un tir sulla strada statale 655 Bradanica. L’incidente è avvenuto circa un’ora dopo la mezzanotte e ha lasciato un segno indelebile nelle vite delle famiglie coinvolte e nell’intera comunità.

Le dinamiche dell’incidente

Le cause che hanno portato a questo drammatico scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile su cui viaggiavano le vittime si è scontrata frontalmente con un tir. Il conducente del camion, rimasto ferito, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Potenza dai soccorritori del 118 Basilicata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno operato con due squadre per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Il cordoglio della comunità

La sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, ha espresso il suo profondo cordoglio attraverso un post sui social media, definendo i due giovani come “due giovanissimi angeli” che hanno perso la vita in un tragico incidente. Le parole della sindaca rispecchiano il dolore e la tristezza che ha colpito non solo le famiglie delle vittime, ma anche l’intera comunità, che si stringe attorno a loro in questo momento di grande sofferenza. La perdita di vite così giovani è sempre un evento straziante, e la comunità si unisce nel porgere le più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa tragedia.